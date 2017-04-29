Украинцев просят не "вестись" на провокации российских спецслужб

Командование Военно-Морских Сил ВСУ просит местные органы власти и граждан быть бдительными и не "вестись" на провокации российских спецслужб, а при обнаружении подозрительных лиц в местах дислокации военных объектов уведомлять военное командование и правоохранительные органы.

Об этом говорится в обращении командования ВМС ВС Украины, которое обнародовано 29 апреля.

"В последнее время участились случаи попыток совершения провокаций, диверсий, терактов и других противоправных действий против военных объектов, особенно в отношении баз (арсеналов), складов и т. п. Враг активизировал свою подрывную деятельность в том числе и глубоко в тылу, о чем свидетельствуют факты применения им беспилотных летательных аппаратов, использование в противоправных целях самодельных взрывных устройств, организация разного рода провокаций", - отметили в ВМС.

Согласно сообщению, подобные случаи имеют место в зоне ответственности Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Свои намерения антиукраинские силы цинично "подгоняют" под праздники и годовщину трагических событий 2 мая 2014 в Одессе", - говорится в обращении.

В ВМС подчеркнули, что в случае каких-либо попыток провокаций или неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих должностные лица гарнизонов, военных частей, дежурных служб, стражи и нарядов будут принимать соответствующие меры противодействия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Украина, в том числе - в случае необходимости - с применением оружия.