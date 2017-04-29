Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пєсков прямо не відповів на питання про розмови Путіна й Порошенка

Субота, 29 квітня 2017, 15:28

Президент РФ Володимир Путін щодня проводить багато робочих заходів і контактів, в тому числі з іноземними лідерами, проте не про всі з них видаються повідомлення прес-служби.

Так прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков прокоментував ТАСС повідомлення видання "Комерсант" про телефонні розмови Путіна з президентом України Петром Порошенко.

"Президент Росії в щоденному режимі здійснює найрізноманітніші контакти по міжнародній лінії, в тому числі з главами інших держав", - повідомив Пєсков.

"Далеко не всі з них стають темою для відповідних повідомлень прес-служб, так само як і в цілому заходи робочого графіка президента, який включає набагато більшу кількість зустрічей, нарад, контактів", - пояснив він.

"Далеко не про всі ми повідомляємо в ефір або на інформаційні агентства", - додав прес-секретар.

Раніше "Комерсант" з посиланням на свої джерела повідомив, що президенти Росії і України продовжують спілкуватися по телефону, хоча офіційних повідомлень про ці переговори їхні прес-служби не публікують.

За даними видання, востаннє така розмова відбулася в першій половині квітня і стосувалася ситуації на Донбасі.

У той же час в Адміністрації президента України назвали брехнею дані, опубліковані виданням.

"Єдина розмова в квітні відбулася 18 квітня в нормандському форматі, про що було повідомлено в спільному прес-релізі чотирьох прес-служб", - заявили в АП в коментарі "Українській правді".

Теми: ПутінПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Путін
Шойгу заявив, що Путіну двічі на день доповідають про війну
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: