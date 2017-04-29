Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Песков прямо не ответил на вопрос о разговорах Путина и Порошенко

Суббота, 29 апреля 2017, 15:28

Президент РФ Владимир Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий и контактов, в том числе с иностранными лидерами, однако не обо всех из них издаются сообщения пресс-службы.

Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС сообщения издания "Коммерсантъ" о телефонных разговорах Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

"Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств", - сообщил Песков.

"Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов", - пояснил он.

"Далеко не о всех мы сообщаем в эфир или на информационные агентства", - добавил пресс-секретарь.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщил, что президенты России и Украины продолжают общаться по телефону, хотя официальных сообщений об этих переговорах их пресс-службы не публикуют.

По данным издания, последний такой разговор состоялся в первой половине апреля и касался ситуации на Донбассе.

В то же время в Администрации президента Украины назвали ложью данные, опубликованные изданием.

"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в нормандской формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", - заявили в АП в комментарии "Украинской правде".

Темы: ПутинПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Путин
Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку
Навальный рассказал, как ненавидит тех, кто поставил Путина у власти. Но не самого диктатора
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: