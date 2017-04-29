У Росії - "Надоел": Путіна просять більше не йти у президенти

У містах Росії проходять акції "#Надоел" учасники яких хочуть подати звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням не висувати свою кандидатуру на 4-й президентський термін.

Як повідомляє РБК, у Петербурзі учасників акції затримували: поліція відвезла до поліцейських відділків до 50 осіб.

При цьому за даними активіста "Открытой России" у Санкт-Петербурзі затримали 60 осіб, а правозахисний проект "ОВД-Инфо" повідомив про 120 затриманих.

Користувачі у соцмережах зазначають, що акцію у Пітері було жорстко розігнано.

Издевательства ОМОНа над жителями Петербурга во время акции #Надоел 29 апреля:https://t.co/mSBhuGaarY — Команда ОР (@open_election) April 29, 2017

В Питере власть какая-то совсем олдскульная. Ну получат проблемы. https://t.co/1WPrbAMAAC — Ходорковский Михаил (@mich261213) April 29, 2017

В Спб очень жестко разогнали акцию. Досталось всем. И участникам, и журналистам, и прохожим #надоел

Вот тут видео: https://t.co/q0O6u0hlsZ — Михаил Роскин (@Roskin_M) April 29, 2017

У Москві близько 400 учасників акції пройшли від Слов'янській площі біля метро "Китай-Город" до будівлі Адміністрації президента на Ільїнці.

"Поліція встановила загородження на частини пішохідної зони Іллінки. Біля входу до приймальні встановлено рамки, учасників акції оглядають і вишикують у чергу", - йдеться у повідомленні.

Раніше влада Москви і столична поліція попередили організаторів неузгодженої акції, яку організував рух "Открытая Россия" Михайла Ходорковського, що захід не було санкціоновано і можливі наслідки, а також закликали москвичів "не піддаватися на провокації" і відмовитися від участі.

Зазначається, що акція у Москві відбулася без затримань, подати звернення до Путіна вдалося усім, хто бажав це зробити.

Близько 15:30 за місцевим часом акція завершилася, поліція почала розбирати загородження.

За даними поліції, участь у заході взяли близько 250 осіб, порушень громадського порядку не було.

Акції #Надоел також відбулися у Єкатеринбурзі, Коломні, Челябінську, Томську, Казані, Новосибірську та інших містах.

Повідомляється, що навіть якщо акція була узгоджена з місцевою владою, поліція все одно затримувала організаторів.

#Надоел 29.04. В Петербурге задержаны были массовыми, в других городах полиция вылавливала организаторов, даже если акции были согласованы pic.twitter.com/MIdBgNNwTB — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 29, 2017

Раніше рух Ходорковського "Открытая Россия" оприлюднив бланк для заповнення вимогами до президента, який закликав роздрукувати і принести 29 квітня до приймальні адміністрації президента в Москві і до прийомних президента в інших містах Росії.

Українська правда