В России - "Надоел": Путина просят больше не идти в президенты

В городах России проходят акции "#Надоел", участники которых хотят подать обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на 4-й президентский срок.

Как сообщает РБК, в Петербурге участников акции задерживали: полиция увезла в полицейские участки до 50 человек.

При этом по данным активиста "Открытой России" в Санкт-Петербурге задержали 60 человек, а правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил о 120 задержанных.

Пользователи в соцсетях отмечают, что акция в Питере было жестко разогнана.

Издевательства ОМОНа над жителями Петербурга во время акции #Надоел 29 апреля:https://t.co/mSBhuGaarY — Команда ОР (@open_election) April 29, 2017

В Питере власть какая-то совсем олдскульная. Ну получат проблемы. https://t.co/1WPrbAMAAC — Ходорковский Михаил (@mich261213) April 29, 2017

В Спб очень жестко разогнали акцию. Досталось всем. И участникам, и журналистам, и прохожим #надоел

Вот тут видео: https://t.co/q0O6u0hlsZ — Михаил Роскин (@Roskin_M) April 29, 2017

В Москве около 400 участников акции прошли от Славянской площади у метро "Китай-Город" к зданию Администрации президента на Ильинке.

"Полиция установила ограждения на части пешеходной зоны Ильинки. У входа в приемную установлены рамки, участников акции осматривают и выстраивают в очередь", - говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы и столичная полиция предупредили организаторов несогласованной акции, которую организовало движение "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, что мероприятие не было санкционировано и возможны последствия, а также призвали москвичей "не поддаваться на провокации" и отказаться от участия.

Отмечается, что акция в Москве прошла без задержаний, подать обращение к Путину удалось всем, кто хотел это сделать.

Около 15:30 по местному времени акция завершилась, полиция начала разбирать заграждения.

По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 250 человек, нарушений общественного порядка не было.

Акции #Надоел также состоялись в Екатеринбурге, Коломне, Челябинске, Томске, Казани, Новосибирске и других городах.

Отмечается, что даже если акция была согласована с местной властью, полиция все равно задерживала организаторов.

#Надоел 29.04. В Петербурге задержаны были массовыми, в других городах полиция вылавливала организаторов, даже если акции были согласованы pic.twitter.com/MIdBgNNwTB — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 29, 2017

Ранее движение Ходорковского "Открытая Россия" обнародовало бланк для заполнения требованиями к президенту, который призвало распечатать и принести 29 апреля в приемные администрации президента в Москве и в приемные президента в других городах России.

Украинская правда