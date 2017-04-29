За суботу в зоні АТО постраждало вже 5 військових

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 27 обстрілів. Четверо українських воїнів було поранено, ще один отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00 суботи.

Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Так, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Красногорівки. З мінометів калібру 120-мм та гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Новотроїцького.

Позиції поблизу Березового противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, а в районі Гнутового – автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував під Водяним, а стрілецьку зброю – поруч Широкиного.

На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по позиціях в районі Авдіївки. Поблизу шахти "Бутівка" та Авдіївки діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів 120-мм та 82-мм калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали опорні пункти поблизу населеного пункту Новотошківське.

По захисниках Кримського ворог гатив з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки – з протитанкового ракетного комплексу. Зі стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч населеного пункту Жовте.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - повідомили в штабі.