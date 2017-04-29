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За субботу в зоне АТО пострадало уже 5 военных

Суббота, 29 апреля 2017, 18:24
За субботу в зоне АТО пострадало уже 5 военных

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 27 обстрелов. Четверо украинских воинов были ранены, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00 субботы.

Эпицентром огневого противостояния остается Приморское направление. Так, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Красногоровки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Новотроицкого.

Позиции вблизи Березового противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово - автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял под Водяным, а стрелковое оружие - возле Широкино.

На Донецком направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям в районе Авдеевки. Вблизи шахты "Бутовка" и Авдеевки действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов 120-мм и 82-мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск обстреливали опорные пункты вблизи населенного пункта Новотошковское.

По защитниках Крымского враг бил с 82-миллиметровых минометов и гранатометов, а по защитникам Новоалександровки - из противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия противник бил по позициям возле населенного пункта Желтое.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - сообщили в штабе.

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Темы: АТО
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