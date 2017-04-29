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На Закарпатті кандидатові в мери перед виборами спалили авто

Субота, 29 квітня 2017, 18:52
Владислав Панін
Перечин-онлайн

Напередодні виборів одному з кандидатів на посаду міського голови Перечинської об’єднаної громади Закарпатської області Владиславу Паніну невідомі спалили автомобіль.

Як повідомляє Комітет виборців України, інцидент стався вночі 29 квітня. За отриманою інформацією, авто згоріло практично вщент.

У поліції уточнили, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального Кодексу України (Умисний підпал). Автомобіль з місця події забрали для проведення експертизи.

Панін є кандидатом на посаду міського голови Перечинської об’єднаної громади від партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість".

Вибори депутатів міської ради та міського голови Перечинської об’єднаної громади призначені на 30 квітня.

Теми: Закарпаттявибори
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