Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье кандидату в мэры перед выборами сожгли авто

Суббота, 29 апреля 2017, 18:52
Владислав Панін
Перечин-онлайн

Накануне выборов одному из кандидатов на должность городского головы Перечинской объединенной общины Закарпатской области Владиславу Панину неизвестные сожгли автомобиль.

Как сообщает Комитет избирателей Украины, инцидент произошел ночью 29 апреля. По полученной информации, авто сгорело практически полностью.

В полиции уточнили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленный поджог). Автомобиль с места происшествия забрали для проведения экспертизы.

Панин является кандидатом на должность городского головы Перечинской объединенной общины от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

Выборы депутатов городского совета и городского головы Перечинской объединенной общины назначены на 30 апреля.

Темы: Закарпатьевиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Закарпатье
Зеленский проводил совещание по безопасности на Закарпатье, встречался с венгерской общиной
На Закарпатье задержали воров, которые ограбили экс-футболиста сборной и "Шахтера"
Спасатели завершили демонтаж разрушенных частей моста на Закарпатье
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: