На Закарпатье кандидату в мэры перед выборами сожгли авто

Накануне выборов одному из кандидатов на должность городского головы Перечинской объединенной общины Закарпатской области Владиславу Панину неизвестные сожгли автомобиль.

Как сообщает Комитет избирателей Украины, инцидент произошел ночью 29 апреля. По полученной информации, авто сгорело практически полностью.

В полиции уточнили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленный поджог). Автомобиль с места происшествия забрали для проведения экспертизы.

Панин является кандидатом на должность городского головы Перечинской объединенной общины от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

Выборы депутатов городского совета и городского головы Перечинской объединенной общины назначены на 30 апреля.