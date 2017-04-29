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У Сімферополі затримали двох громадських активістів

Субота, 29 квітня 2017, 23:23

В анексованому Сімферополі в суботу силовики затримали двох громадських активістів Олексія Єфремова і Дмитра Кісієва.

Про це повідомили самі активісти, пише Радіо Свобода.

На своїй сторінці у "Вконтакте" Єфремов написав, що був затриманий за "організацію несанкціонованого мітингу".

"Мене посадили на 10 діб за статтею 20.2 "Організація несанкціонованих мітингів". Буду сидіти, найімовірніше, в спецприймальнику на Павленка", – повідомив Єфремов.

За його словами, його затримали вранці. Активіст стверджує, що на суді були присутні псевдосвідки, а рапорти силовиків були фальшивими. Єфремов також повідомив, що стосовно нього розглядатимуть і ще одну адміністративну справу – "за опір законним вимогам поліції".

Водночас "Новая газета" і російський правозахисний портал "ОВД-Инфо" з посиланням на слова активіста Дмитра Кісієва повідомили, що його було затримано вдень 29 квітня також у Сімферополі.

Повідомляється, що стосовно чоловіка склали протокол про "непокору законному розпорядженню поліції". Кісієв повідомив, що силовики намагалися "пов’язати" його з акцією "Набрид", яку 29 квітня проводить рух "Відкрита Росія". Але, за словами активіста, він не має до цього заходу жодного відношення. Санкція статті, яку застосовують до Кісієва, передбачає до 15 діб арешту.

Акція "Набрид" руху "Відкрита Росія" пройшла 29 квітня в десятках міст Росії. У Санкт-Петербурзі і Тулі поліція затримала десятки людей. У Москві протест пройшов без затримань – сотні активістів подали звернення до адміністрації президента з вимогою до Володимира Путіна відмовитися від участі у виборах президента в 2018 році.

Теми: Крим
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