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ГПУ ініціює процедуру позбавлення громадянства Артеменка

П'ятниця, 21 квітня 2017, 22:37

Генпрокуратура ініціює процедуру втрати громадянства нардепа Андрія Артеменка, який раніше нібито передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ звернулася до міністра внутрішніх справ Авакова із проханням ініціювати через Державну міграційну службу процедуру втрати громадянства України народним депутатом ВР Андрієм Артеменком", - повідомила вона.

За словами Сарган, під час розслідування кримінального провадження за фактом вчинення державної зради було зібрало достатньо документів, які вказують на те, що Артеменко отримав громадянство Канади та має паспорт громадянина Канади.

"Державна міграційна служба після отриманих від ГПУ матеріалів може звернутися до президента з проханням позбавити нардепа Артеменка громадянства України", - написала вона на Facebook.

 
 

Раніше Артеменко заявляв, що анулював свій канадський паспорт ще в 2014 році і паспортів інших зарубіжних держав не має. Однак громадянство Канади ще діє.

Українська правда

Теми: ГенпрокуратураРадикальна партія
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