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В результаті теракту в Мосулі загинули 14 поліцейських

Неділя, 30 квітня 2017, 02:45

Жертвами теракту в іракському Мосулі стали 14 співробітників поліції, 20 отримали поранення.

Про це повідомив співробітник Федеральної поліції лейтенант Харіс Казим агентству "Анадолу".

За його словами, 6 терористів-смертників терористичної організації ІДІЛ організували теракт в поліцейській дільниці в районі Баб ат-туб на заході Мосула.

Бойовики захопили дві будівлі поліцейського управління.

Пізніше ці будівлі були знищені в результаті авіаудару, в ході якого було вбито 17 терористів.

Теми: Ірактеракт
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