В результате теракта в Мосуле погибли 14 полицейских
Воскресенье, 30 апреля 2017, 02:45
Жертвами теракта в иракском Мосуле стали 14 сотрудников полиции, 20 получили ранение.
Об этом сообщил сотрудник Федеральной полиции лейтенант Харис Казым агентству "Анадолу".
По его словам, 6 террористов-смертников террористической организации ИГИЛ организовали теракт в полицейском участке в районе Баб ат-Туб на западе Мосула.
Боевики захватили два здания полицейского управления.
Позже эти здания были уничтожены в результате авиаудара, в ходе которого были убиты 17 террористов.