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В результате теракта в Мосуле погибли 14 полицейских

Воскресенье, 30 апреля 2017, 02:45

Жертвами теракта в иракском Мосуле стали 14 сотрудников полиции, 20 получили ранение.

Об этом сообщил сотрудник Федеральной полиции лейтенант Харис Казым агентству "Анадолу".

По его словам, 6 террористов-смертников террористической организации ИГИЛ организовали теракт в полицейском участке в районе Баб ат-Туб на западе Мосула.

Боевики захватили два здания полицейского управления.

Позже эти здания были уничтожены в результате авиаудара, в ходе которого были убиты 17 террористов.

Темы: Ирактеракт
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