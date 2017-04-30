Доба в АТО: 54 обстріли, двоє військових ЗСУ загинули

За минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських сил, в результаті чого двоє військових ЗСУ загинули, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів бойовики били по силах АТО в Красногорівці. З мінометів калібру 120 мм і гранатометів були обстріляні опорні пункти в районі Новотроїцького. Позиції ЗСУ поблизу Березового терористи обстріляли з 82 мм мінометів, а в районі Гнутового - автоматичних гранатометів і кулеметів великих калібрів.

Озброєння БМП, протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети сепаратисти застосовували під Водяним і Мар'їнкою, а стрілецьку зброю - біля Широкиного. З озброєння БТР і гранатометів сепаратисти вели вогонь по опорних пунктах сил АТО під Чермаликом, а з озброєння БМП і кулеметів великих калібрів обстрілювали морських піхотинців біля Павлопіля.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по українських позиціях в районі Авдіївки. ЗСУ в Верхньоторецькому обстрілювали з гранатометів і 82 мм мінометів. По силах АТО в районі шахти "Бутівка" били з великокаліберних кулеметів. Позиції в районі населеного пункту Зайцеве обстріляли з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу шахти "Бутівка" і Авдіївки "працювали" снайпери бойовиків.

На Луганському напрямку з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 мм і 82 мм калібру, гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи обстрілювали українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське. По опорних пунктах під Кримським бойовики застосовували артилерію калібром 122 мм, гранатомети і 82 мм міномети.

По силах АТО в Старому Айдарі бойовики били з 120 мм мінометів, а в Новоолександрівці - з протитанкового ракетного комплексу. Гранатомети різних систем і кулемети великих калібрів сепаратисти застосували під Новозванівкою. З кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї терористи били по позиціях ЗСУ біля Жовтого.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - йдеться в повідомленні.