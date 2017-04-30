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Сутки в АТО: 54 обстрела, двое военных ВСУ погибли

Воскресенье, 30 апреля 2017, 06:41

За минувшие сутки боевики 54 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских сил, в результате чего двое военных ВСУ погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики били по силам АТО в Красногоровке. Из минометов калибра 120 мм и гранатометов были обстреляны опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции ВСУ вблизи Березового террористы обстреляли из 82 мм минометов, а в районе Гнутово - автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров.

Вооружение БМП, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы сепаратисты применяли под Водяным и Марьинкой, а стрелковое оружие - возле Широкино. Из вооружения БТР и гранатометов сепаратисты вели огонь по опорным пунктам сил АТО под Чермалыком, а из вооружения БМП и пулеметов больших калибров обстреливали морских пехотинцев возле Павлополя.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским позициям в районе Авдеевки. ВСУ в Верхнеторецком обстреливали из гранатометов и 82 мм минометов. По силам АТО в районе шахты "Бутовка" били из крупнокалиберных пулеметов. Позиции в районе населенного пункта Зайцево обстреляли из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи шахты "Бутовка" и Авдеевки "работали" снайперы боевиков.

На Луганском направлении из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120 мм и 82 мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское. По опорным пунктам под Крымским боевики применяли артиллерию калибром 122 мм, гранатометы и 82 мм минометы.

По силам АТО в Старом Айдаре боевики били из 120 мм минометов, а в Новоалександровке - из противотанкового ракетного комплекса. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров сепаратисты применили под Новозвановкой. Из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия террористы били по позициям ВСУ возле Желтого.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня в ответ", - говорится в сообщении.

Темы: АТОДонбасс
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