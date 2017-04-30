У 19 областях проходять вибори голів 47 ОТГ

У неділю проходять вибори голів 47 об’єднаних територіальних громад у 19 областях України.

Про це повідомив віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко на своїй сторінці в Facebook.

"Cьогодні день народження 47 об'єднаних територіальних громад! Жителі громад із 19 областей обирають своїх голів", - написав він.

"Об'єднання громад – це нові можливості для відповідальних і небайдужих громадян. Які готові власноруч творити на своїх територіях символи змін – сучасні нові школи, дитсадки, будинки культури, дороги…Вірю, що люди оберуть справжніх лідерів змін. Справжніх господарників і менеджерів із щирим бажанням досягти успіху", - додав міністр.

За його словами, сьогодні ОТГ демонструють розвиток і зростання.