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У Польщі затримали австрійця, який міг вбивати українських полонених на Донбасі

Неділя, 30 квітня 2017, 14:48

Польські прикордонники затримали на прикордонному пункті "Дорогуськ-Ягодин" (Волинська область) громадянина Австрії, який підозрюється в участі у незаконних збройних формуваннях на Донбасі, знущанні і вбивстві українських військовополонених.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби РП Даріуш Сеніцький.

"25-річний австрієць затриманий вночі з п'ятниці на суботу при виїзді з Польщі в Україну на підставі європейського наказу про арешт, який ініціювала Австрія. Іноземець розшукується у зв'язку з підозрою в участі у збройному конфлікті на сході Україні, де, ймовірно, він вбивав поранених і заручників як член однієї з воюючих груп",- заявив Сеніцький.

За його словами, затриманий зараз перебуває в руках польських органів правосуддя, яке готує документи для його екстрадиції до Австрії.

З 7 квітня на зовнішніх кордонах ЄС посилено контроль і перевірку іноземців — громадян ЄС, які в'їжджають або виїжджають з Євросоюзу. За твердженням польських прикордонників, саме введення цієї процедури допомогло затримати австрійця.

Сеніцький також зазначив, що це перший випадок, коли на польсько-українському кордоні затримано підозрюваного в участі у незаконних збройних формуваннях на Донбасі.

Теми: ПольщаАвстріяДонбас
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