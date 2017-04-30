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В Польше задержали австрийца, который мог убивать украинских пленных на Донбассе

Воскресенье, 30 апреля 2017, 14:48

Польские пограничники задержали на пограничном пункте "Дорогуск-Ягодин" (Волынская область) гражданина Австрии, который подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, издевательстве и убийстве украинских военнопленных.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Надбужанского отдела Пограничной службы РП Дариуш Сеницкий.

"25-летний австриец задержан в ночь с пятницы на субботу при выезде из Польши в Украину на основании европейского приказа об аресте, который инициировала Австрия. Иностранец разыскивается в связи с подозрением в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины, где, вероятно, он убивал раненых и заложников как член одной из воюющих групп", - заявил Сеницкий.

По его словам, задержанный сейчас находится в руках польских органов правосудия, которые готовят документы для его экстрадиции в Австрию.

С 7 апреля на внешних границах ЕС усилен контроль и проверка иностранцев - граждан ЕС, въезжающих или выезжающих из Евросоюза. По утверждению польских пограничников, именно введение этой процедуры помогло задержать австрийца.

Сеницкий также отметил, что это первый случай, когда на польско-украинской границе задержан подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

Темы: ПольшаАвстрияДонбасс
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