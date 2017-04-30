"Нічних вовків" знову не пустили до Польщі
Неділя, 30 квітня 2017, 15:13
Лідер російського мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов розповів про проблеми при в'їзді до Польщі.
Про це повідомляє Комерсант.
"Цього року наша акція ("Дороги Перемоги — на Берлін") розвивається таким драматичним шляхом, як і в попередні роки. Сьогодні у мене є інформація про те, що наша колона, яка стартувала з Калінінграда в Бранево, була зупинена",— заявив він.
"Польські прикордонники звіряли кожен мотоцикл за номером, щоб знайти "Нічних вовків", і розвертали їх з кордону",— додав Зладостанов.
Нагадаємо, подібні проблеми у російських байкерів, які пропагують режим Путіна, виникали, починаючи з 2015 року. Вже третій рік поспіль вони не можуть перетнути білорусько-польський кордон.