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"Нічних вовків" знову не пустили до Польщі

Неділя, 30 квітня 2017, 15:13

Лідер російського мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов розповів про проблеми при в'їзді до Польщі.

Про це повідомляє Комерсант.

"Цього року наша акція ("Дороги Перемоги — на Берлін") розвивається таким драматичним шляхом, як і в попередні роки. Сьогодні у мене є інформація про те, що наша колона, яка стартувала з Калінінграда в Бранево, була зупинена",— заявив він.

"Польські прикордонники звіряли кожен мотоцикл за номером, щоб знайти "Нічних вовків", і розвертали їх з кордону",— додав Зладостанов.

Нагадаємо, подібні проблеми у російських байкерів, які пропагують режим Путіна, виникали, починаючи з 2015 року. Вже третій рік поспіль вони не можуть перетнути білорусько-польський кордон.

Європейська правда

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Теми: ПольщаРосія
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