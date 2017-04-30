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"Ночных волков" снова не пустили в Польшу

Воскресенье, 30 апреля 2017, 15:13

Лидер российского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов рассказал о проблемах при въезде в Польшу.

Об этом сообщает Коммерсант.

"В этом году наша акция ("Дороги Победы — на Берлин") развивается таким же драматическим путем, как и в предыдущие годы. Сегодня у меня есть информация о том, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена",— заявил он.

"Польские пограничники сверяли каждый мотоцикл по номеру, чтобы найти "Ночных волков", и разворачивали их с границы",— добавил Зладостанов.

Напомним, подобные проблемы у российских байкеров, пропагандирующих режим Путина, возникали, начиная с 2015 года. Уже третий год подряд они не могут пересечь белорусско-польскую границу.

Европейская правда

Темы: ПольшаРосcия
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