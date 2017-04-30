У Москві відбувся пікет на захист кримських політв'язнів

У Москві провели пікет на захист політв'язнів в анексованому Криму.

Про це 30 квітня повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

Зокрема, громадські активісти вийшли на підтримку Арсена Джеппарова – одного з обвинувачених у "справі "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії визнали терористичною і заборонили.

Фігурант "ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір" Арсен Джеппаров перебуває під вартою з 18 квітня 2016 року, коли був заарештований.

20 квітня 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив Джеппарова під вартою.

"В активіста Джепарова суттєві проблеми зі здоров'ям, але у СІЗО Сімферополя він не отримує належної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Минулого року російська влада анексованого Криму відкрила понад 20 справ щодо участі в організації "Хізб ут-Тахрір". У Криму фігурантами цих справ стали 19 осіб.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню у Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними".

26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 12 років колонії суворого режиму кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в Криму осередку "Хізб ут-Тахрір".