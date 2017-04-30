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В Москве провели пикет в защиту крымских политзаключенных

Воскресенье, 30 апреля 2017, 19:26

В Москве провели пикет в защиту политзаключенных в аннексированном Крыму.

Об этом 30 апреля сообщает "Радио Свобода".

В частности, общественные активисты вышли в поддержку Арсена Джеппарова - одного из обвиняемых по "делу "Хизб ут-Тахрир", которую в России признали террористической и запретили.

Фигурант "ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров находится под стражей с 18 апреля 2016 года, когда был арестован.

20 апреля 2017 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил Джеппарова под стражей.

"У Джепарова серьезные проблемы со здоровьем, но в СИЗО Симферополя он не получает надлежащей медицинской помощи", - говорится в сообщении.

 

В прошлом году российские власти аннексированного Крыма открыли более 20 дел по участию в организации "Хизб ут-Тахрир". В Крыму фигурантами этих дел стали 19 человек.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Темы: КрымРосcия
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