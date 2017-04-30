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Двох українських студентів тримали у СІЗО Мінська понад місяць

Неділя, 30 квітня 2017, 19:53

Двох українських студентів - 19-річного Івана Даниленка та 18-річного Романа Легара - понад місяць тримали у СІЗО Мінська після затримання 24 березня для з'ясування особи.

Про це повідомляє TYT.by з посиланням на адвоката українців  Марію Колесову-Гуділіну. 

За словами адвоката, 29 квітня відбулася процедура висилки у примусовому порядку, їм заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років: молодих людей доставили в аеропорт під конвоєм, ввечері вони вилетіли до Києва. Згодом хлопці повідомили адвокату, що вже перебувають разом з батьками.

Як повідомила адвокат, Даниленка та Легара притягнули до адміністративної відповідальності за те, що вони були без документів під час затримання.

"Хлопці прибули до Мінська 24 березня, де вони робили пересадку у Гомелі з автобуса на поїзд. У день прибуття їх затримали співробітники в цивільному. Молоді люди провели ніч в РУВС, а потім були відправлені для встановлення особи до ізолятора тимчасового тримання", - повідомила адвокат. 

Студенти проходили свідками у справі про підпал Гомельської податкової. 28 березня слідчі допитали Даниленка та Легара. 

За словами родичів затриманих, їхня поїздка не була пов'язана з проведенням акції до Дня Волі 25 березня. 

Загалом на День Волі у Мінську затримали 8 громадян України: окрім Даниленка та Легара було затримано 3 проповідників з України, яких вже депортували з Білорусі.

Під час акції протесту 25 березня міліція затримала ще трьох 3 українців: 2 суд постановив депортувати, ще одного заарештували на 15 діб. 

Теми: Білорусь
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