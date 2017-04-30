Двух украинских студентов держали в СИЗО Минска больше месяца

Двух украинских студентов - 19-летнего Ивана Даниленко и 18-летнего Романа Легара - более месяца держали в СИЗО Минска после задержания 24 марта для выяснения личности.

Об этом сообщает TYT.by со ссылкой на адвоката украинцев Марию Колесову-Гудилину.

По словам адвоката, 29 апреля состоялась процедура высылки в принудительном порядке, им запретили въезд в Беларусь на 10 лет: молодых людей доставили в аэропорт под конвоем, вечером они вылетели в Киев. Позже молодые люди сообщили адвокату, что уже находятся с родителями.

Как сообщила адвокат, Даниленко и Легара привлекли к административной ответственности за то, что они были без документов во время задержания.

"Ребята прибыли в Минск 24 марта, они делали пересадку в Гомеле с автобуса на поезд. В день прибытия их задержали сотрудники в штатском. Молодые люди провели ночь в РУВД, а затем были отправлены для установления личности в изолятор временного содержания", - сообщила адвокат.

Студенты проходили свидетелями по делу о поджоге Гомельской налоговой. 28 марта следователи допросили Даниленко и Легара.

По словам родственников задержанных, их поездка не была связана с проведением акции ко Дню Воли 25 марта.

Всего на День Воли в Минске задержали 8 граждан Украины: кроме Даниленко и Легара были задержаны 3 проповедников из Украины, которых уже депортировали из Беларуси.

Во время акции протеста 25 марта милиция задержала еще трех 3 украинцев: 2 суд постановил депортировать, еще одного арестовали на 15 суток.