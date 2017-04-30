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Акторка Меріл Стріп долучиться до кампанії за звільнення Сенцова

Неділя, 30 квітня 2017, 21:46

Акторка Меріл Стріп готова долучитися до кампанії ПЕН-центру зі звільнення українського режисера, політв'язня Олега Сенцова.

Про це 30 квітня повідомив нардеп Мустафа Найєм. 

"Триразова володарка "Оскара" - ще й давній друг і партнер американського ПЕН-центру, де ми побували цьогоріч з нагоди присудження премії Сенцову.  Актриса була в курсі, що серед номінантів премії є засуджений режисер, але всіх подробиць його історії не знала. Мені вдалося досить детально розповісти їй про історію Олега... Вона жваво цікавилася деталями і в кінці розмови сама запитала - "чим ми можемо йому допомогти", - зазначив Найєм.

"Розповів про ініціативу PEN America зібрати коаліції міжнародних організацій, які б виступили за звільнення Олега з в'язниці і запропонував їй символічно підтримати Олега фотографією з табличкою #FreeSentsov", - додав він і повідомив, що у розмові зі Стріп після церемонії актриса сказала, що готова приєднатися до кампанії ПЕН-центру зі звільнення українського режисера. 

Як відомо, Олегу Сенцову, незаконно ув'язненому в РФ, присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати". Премію від імені політв'язня отримала його двоюрідна сестра Наталя Каплан. 

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Теми: Сенцов
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