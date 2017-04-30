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Актриса Мерил Стрип присоединится к кампании за освобождение Сенцова

Воскресенье, 30 апреля 2017, 21:46

Актриса Мерил Стрип готова присоединиться к кампании ПЕН-центра по освобождению украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом 30 апреля сообщил нардеп Мустафа Найем.

"Трехкратная обладательница "Оскара" - еще и давний друг и партнер американского ПЕН-центра, где мы побывали в этом году по случаю присуждения премии Сенцову. Актриса была в курсе, что среди номинантов премии является осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала. Мне удалось достаточно подробно рассказать ей об истории Олега ... Она живо интересовалась деталями и в конце разговора сама спросила - "чем мы можем ему помочь", - отметил Найем.

"Рассказал об инициативе PEN America собрать коалиции международных организаций, которые выступили бы за освобождение Олега из тюрьмы и предложил ей символически поддержать Олега фотографией с табличкой #FreeSentsov", - добавил он и сообщил, что в разговоре со Стрип после церемонии актриса сказала, что готова присоединиться к кампании ПЕН-центра по освобождению украинского режиссера. 

Как известно, Олегу Сенцову, незаконно заключенному в России, присудили премию американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".  Премию от имени политзаключенного получила его двоюродная сестра Наталья Каплан. 

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Донуприговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца – Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии.

По данным российских СМИ, Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченкосфабриковано и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Темы: Сенцов
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