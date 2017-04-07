Тіллерсон: РФ або співучасниця, або некомпетентна виконати угоду про хімічну зброю
Росія неспроможна виконати зобов’язання із захисту Сирії від хімічної зброї.
Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон на брифінгу після ракетного удару США по авіабазі військ Башара Асада в Сирії, пише AP.
За його словами, Росія або є співучасницею, або просто некомпетентною, якщо неспроможна довести до кінця угоду про утилізацію хімічної зброї в Сирії.
Угода була порушена після хімічної атаки в Сирії в 2013 році. Тодішній президент США Барак Обама пригрозив авіа ударом, але в результаті відмовився від військових дій.
Як повідомлялося, збройні сили США випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по авіабазі військ Асада в Хомсі у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.
Збройні сили США попередили російську сторону про ракетний удар і не зачепили ті частини бази, де, як передбачалося, перебувають російські сили.
За словами речника Пентагону Джеффа Девіса, ракети влучили у літаки, ангари, паливні і логістичні склади, сховища зброї, системи ППО і радари.