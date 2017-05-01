У Харкові першотравнева демонстрація не обійшлася без бійки

У Харкові на площі Конституції стався конфлікт між проукраїнським активістом і учасником першотравневої демонстрації.

Як повідомляє місцеве видання StudMedia, на демонстрацію в понеділок зібралося близько сотні людей похилого віку.

Вони скандували гасла "Мир! Труд! Май!" і "Слава Труду". Також у присутніх були плакати з гаслами проти проведення АТО і проти НАТО. Зібравшись біля входу в Історичний музей, вони висунулися ходою до монумента першої харківської маївки.

"Відразу ж після старту ходи стався конфлікт між проукраїнським активістом і учасником демонстрації: учасник викрикував антиукраїнські гасла, у відповідь на що проукраїнський активіст порвав його плакат. Учасник демонстрації вдарив патріота по голові, і був затриманий співробітниками поліції", - пише видання.

Видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом.#Харьков pic.twitter.com/dfVepHMiBH — StudMedia (@StudMedia) May 1, 2017

Відзначається також, що під час ходи демонстрантів супроводжували проукраїнські активісти, які намагалися перекричати їх патріотичними гаслами.

Біля самого монумента проукраїнські активісти спочатку заблокували прохід до пам'ятника, проте пізніше дозволили демонстрантам покласти квіти, за умови що це буде зроблено під державними прапорами.

Проукраинские активисты позволили участникам акции возложить цветы при условии что возложение пройдет под украинскими флагами#Харьков pic.twitter.com/BjSrgKefq0 — StudMedia (@StudMedia) May 1, 2017

Як повідомлялося, раніше конфлікти під час першотравневих демонстрацій відбулися у Вінниці та Херсоні.