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У Середземному морі за два дні зникли безвісти понад 250 мігрантів

Середа, 10 травня 2017, 00:34

За два дні в Середземному морі відбулися дві корабельні аварії, на борту суден знаходилися біженці.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Один інцидент стався ввечері в п'ятницю, 5 травня. У морі став тонути перевантажений гумовий човен з 132 людьми на борту. Береговій охороні вдалося врятувати 50 мігрантів, яких доставили до берегів Сицилії. Приблизно 80 пасажирів цього човна загинули або пропали без вісті.

7 травня біля берегів Лівії стався ще один інцидент. Лівійська берегова охорона врятувала жінку і шість чоловіків. Решта пасажирів цього човна -163 людини - загинули або пропали без вісті.

З початку цього року до європейських берегів по Середземному морю вирушили понад 43 тисяч біженців і мігрантів. 1300 осіб пропали без вісті або загинули під час небезпечної подорожі.

Як повідомили в ООН, останнім часом контрабандисти беруть на свої дуже маленькі суда все більше і більше пасажирів - в середньому 100 - 150 осіб. Це є основною причиною інцидентів на морі. Становище ускладнюється тим, що людей часто відправляють в море на несправних судах. Все частіше замість дерев'яних човнів використовуються надувні.

Часто виявляється, що на судах немає супутникових телефонів, а це ще більше ускладнює рятувальні роботи.

Теми: міграція
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