Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Средиземном море за два дня пропали без вести более 250 мигрантов

Среда, 10 мая 2017, 00:34

За два дня в Средиземном море произошли два кораблекрушения, на борту суден находились беженцы.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Один инцидент произошел вечером в пятницу, 5 мая. В море стала тонуть перегруженная резиновая лодка с 132 людьми на борту. Береговой охране удалось спасти 50 мигрантов, которых доставили к берегам Сицилии. Примерно 80 пассажиров этой лодки погибли или пропали без вести.

7 мая у берегов Ливии произошел еще один инцидент. Ливийская береговая охрана спасла женщину и шесть мужчин. Остальные пассажиры этой лодки –163 человека - погибли или пропали без вести.

С начала этого года к европейским берегам по Средиземному морю отправились более 43 тысяч беженцев и мигрантов. 1300 человек пропали без вести или погибли во время опасного путешествия.

Как сообщили в ООН, в последнее время контрабандисты берут на свои очень маленькие суда все больше и больше пассажиров – в среднем 100 – 150 человек. Это является основной причиной инцидентов на море. Положение усугубляется тем, что людей зачастую отправляют в море на неисправных судах. Все чаще вместо деревянных лодок используются надувные.

Часто оказывается, что на судах нет спутниковых телефонов, а это еще больше затрудняет спасательные работы.

Темы: миграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
миграция
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
"Вагнеровцы" могут появиться среди мигрантов, которые ищут путь в ЕС из Беларуси – президент Литвы
Из России на территорию Эстонии попали 11 нелегалов
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: