В Україні знову заморозки й холод, але висока ймовірність пожеж

11 травня у більшості областей України на поверхні ґрунту та місцями і в повітрі заморозки 0-5°.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

При цьому 10-12 травня у центральних (крім Вінницької), Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Погода 10 травня

Загалом тиждень прогнозують прохолодним і переважно дощовим.

Прогноз на 11 травня

У п’ятницю трохи потеплішає – найтепліше буде на Закарпатті та на півдні, без опадів буде лише на сході й південному сході.

Прогноз на 12 травня

Субота буде переважно дощова, 20-21° тепла – теж лише на Закарпатті, Херсонщині й Миколаївщині.

Погода 13 травня

У неділю лише на півдні позначка на термометрі може перевищити 20°, дощі по всій країні.

Прогноз на 14 травня

У Києві та області також можливі дощі й грози впродовж тижня. Станом на 9 ранку середи, 10 травня, синоптики оцінюють температуру повітря на 4.9°.

Погода у Києві

Середня місячна температура повітря в Україні у травні, за прогнозами, становитиме 13-17°, у гірських районах 7-12°.