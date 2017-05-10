В Украине снова заморозки и холод, но высока вероятность пожаров

11 мая в большинстве областей Украины на поверхности почвы, а местами и в воздухе заморозки 0-5°.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

При этом 10-12 мая в центральных (кроме Винницкой), Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях будет преобладать чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

Погода 10 мая

В целом неделю прогнозируют прохладной и преимущественно дождливой.

Прогноз на 11 мая

В пятницу немного потеплеет – теплее всего будет на Закарпатье и на юге, без осадков будет лишь на востоке и на юго-востоке.

Прогноз на 12 мая

Суббота будет преимущественно дождливой, 20-21° тепла – тоже лишь на Закарпатье, Херсонщине и Николаевщине.

Погода 13 мая

В воскресенье только на юге отметка на термометре может превысить 20°, дожди по всей стране.

Прогноз на 14 мая

В Киеве и области также возможны дожди и грозы в течение недели. По состоянию на 9 утра среды, 10 мая, синоптики оценивают температуру воздуха на 4.9°.

Погода в Киеве

Средняя месячная температура воздуха в Украине в мае, по прогнозам, составит 13-17°, в горных районах 7-12°.

Алена Рощенко, УП