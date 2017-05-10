Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд щодо справи Царьова переніс розгляд

Середа, 10 травня 2017, 11:29

Шевченківський районний суд Києва сьогодні переніс на 20 червня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього нардепа Олега Царьова у скоєнні злочинів проти держави.

Про це пише УНІАН з зали суду.

Суд був змушений прийняти таке рішення, оскільки на засіданні не було сторони Царьова.

Причина неявки на судове засідання сторони захисту Царьова невідома.

Як повідомили УП в прокуратурі, на засіданні був прокурор Василенко.

Як відомо, в березні Генпрокуратура передала в суд заочний обвинувальний акт проти Царьова, але суд повернув його на доопрацювання в прокуратуру.

Царьов звинувачується в тому, що в період з квітня по травень 2014 року, будучи депутатом Верховної Ради та кандидатом на пост президента, взяв участь у зборах проросійськи налаштованих людей, де публічно закликав їх до повалення конституційного ладу.

Також екс-депутат через ЗМІ поширював заклики до визнання самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

Обвинувачений оголошений в розшук.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: