Суд щодо справи Царьова переніс розгляд

Шевченківський районний суд Києва сьогодні переніс на 20 червня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього нардепа Олега Царьова у скоєнні злочинів проти держави.

Про це пише УНІАН з зали суду.

Суд був змушений прийняти таке рішення, оскільки на засіданні не було сторони Царьова.

Причина неявки на судове засідання сторони захисту Царьова невідома.

Як повідомили УП в прокуратурі, на засіданні був прокурор Василенко.

Як відомо, в березні Генпрокуратура передала в суд заочний обвинувальний акт проти Царьова, але суд повернув його на доопрацювання в прокуратуру.

Царьов звинувачується в тому, що в період з квітня по травень 2014 року, будучи депутатом Верховної Ради та кандидатом на пост президента, взяв участь у зборах проросійськи налаштованих людей, де публічно закликав їх до повалення конституційного ладу.

Також екс-депутат через ЗМІ поширював заклики до визнання самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

Обвинувачений оголошений в розшук.