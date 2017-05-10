Суд по делу Царева перенес рассмотрение

Шевченковский районный суд Киева сегодня перенес на 20 июня рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа Олега Царева в совершении преступлений против государства.

Об этом пишет УНИАН из зала суда.

Суд был вынужден принять такое решение, поскольку на заседании не было стороны Царева

Причина неявки на судебное заседание стороны защиты Царева неизвестна.

Как сообщили УП в прокуратуре, на заседании был прокурор Василенко.

Как известно, в марте Генпрокуратура передала в суд заочный обвинительный акт против Царева, но суд вернул его на доработку в прокуратуру.

Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи депутатом Верховной Рады и кандидатом на пост президента, принял участие в собрании пророссийски настроенных людей, где публично призвал их к свержению конституционного строя.

Также экс-депутат через СМИ распространял призывы к признанию самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

Обвиняемый объявлен в розыск.