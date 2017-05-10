Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаєві побилися афганці, представники "Азова" й бійці АТО

Середа, 10 травня 2017, 14:39

У Миколаєві сталася бійка між воїнами-афганцями та представниками нацкорпусу "Азов" й учасниками АТО.

Про це повідомляє 10 травня "Укрінформ".

За словами кореспондента видання, на місце інциденту прибула поліція та два автобуси зі спецпризначенцями.

"Ми прийшли до афганців поспілкуватися щодо вчорашнього інциденту під час святкування Дня перемоги. Але розмови не вийшло. Вони повели себе агресивно, взяли палиці, кийки і спровокували бійку", – зазначив представник "Азова" Денис Янтар.

У результаті бійки постраждало кілька осіб з обох сторін – їм викликали швидку.

 
ник вести

Як повідомлялось, у Миколаєві під час святкування 9 травня відбулася сутичка між громадськими активістами і воїнами-афганцями та ветеранами МВС, які організували свою святкову ходу.

Активістам не сподобалося те, що в колоні були люди з комуністичною символікою та георгіївськими хрестами на грудях. Конфлікт швидко припинила поліція.

Згодом стало відомо, що у результаті інциденту двом учасникам АТО спричинено серйозні поранення. В одного зламана рука, у другого – ребро, також у нього струс мозку.

Голова Миколаївської філії громадської організації "Асоціація учасників і інвалідів АТО" Ілля Шполянський пообіцяв серйозну розмову з афганцями.

Теми: Миколаїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Миколаїв
Україна домагається засобів ППО для півдня, який Росія масовано атакує 4 дні поспіль
У Миколаєві зросла кількість жертв нічної атаки окупантів: загинуло подружжя
Зеленський: Немає у Росії таких ракет, які були б сильніші за нашу волю перемогти
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: