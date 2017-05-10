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В Николаеве подрались афганцы, представители "Азова" и бойцы АТО

Среда, 10 мая 2017, 14:39

В Николаеве произошла драка между воинами-афганцами и представителями нацкорпуса "Азов" и участниками АТО.

Об этом сообщает 10 мая "Укринформ".

По словам корреспондента, на место инцидента прибыла полиция и два автобуса с спецназовцами.

"Мы пришли к афганцам пообщаться относительно вчерашнего инцидента во время празднования Дня победы. Но разговора не получилось. Они повели себя агрессивно, взяли палки, дубинки и спровоцировали драку", – отметил представитель "Азова" Денис Янтарь.

В результате драки пострадали несколько человек с обеих сторон – им вызвали "скорую".

 
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Как сообщалось, в Николаеве во время празднования 9 мая произошла стычка между общественными активистами и воинами-афганцами и ветеранами МВД, организовавшими свое праздничное шествие.

Активистам не понравилось то, что в колонне были люди с коммунистической символикой и георгиевскими крестами на груди. Конфликт быстро прекратила полиция.

Впоследствии стало известно, что в результате инцидента двум участникам АТО нанесены серьезные ранения. У одного сломана рука, у другого – ребро, также у него сотрясение мозга.

Председатель Николаевского филиала общественной организации "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Илья Шполянский пообещал серьезный разговор с афганцами.

Темы: Николаев
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