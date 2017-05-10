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Задорожна розповіла про заступника міністра, який уникнув люстрації

Середа, 10 травня 2017, 15:34

Один з керівників МВС часів президентства Віктора Януковича Василь Паскал зумів за допомогою судів не потрапити під дію закону про очищення влади.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповіла нещодавно призначена голова Департаменту люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна.

За її словами, Окружний адміністративний суд Києва постановив, що посада, яку колись займав Паскал, не значиться в нормах закону про очищення влади, тому заборона на неї не розповсюджується.

"Ми подавали і апеляцію, і касацію. Проте вони були відхилені. Справу закрито. Фактично ж людина, яка мала піти з органів влади, відстояла своє право залишатися на посаді", - із сумом зазначила головний люстратор.

При цьому, каже Задорожна, справи чиновників рангом нижче просуваються в судах більш-менш швидко, і є багато прикладів, коли суди блокували повернення на посади тих службовців, які зганьбили себе.

Василь Паскал
Василь Паскал

Як відомо, з листопада 2011 року Паскал обіймав посаду заступника начальника Департаменту кримінальної міліції МВС, а з січня 2012 року - начальника Департаменту карного розшуку МВС України. 19 грудня 2014-го його призначили заступником міністра.

4 листопада 2015 року Кабмін звільнив Паскала з посади заступника голови МВС, проте 24 листопада він вже був призначений першим заступником голови Національної поліції - начальником кримінальної поліції.

Така зміна посад обурила активістів, що борються за очищення влади в Україні. Адже у ЗМІ писали, що саме Паскал відповідав за переслідування учасників студентського Майдану. Крім того, його пов'язують з провокаціями, які відбувалися під будівлею Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Активісти також заявляли, що Паскал підпадає під люстрацію із забороною обіймати посади в органах державної влади, однак уникає люстрації через рішення суду.

29 листопада 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Паскал подав рапорт про відставку.

Роком пізніше, у вересні 2016-го, генпрокурор Юрій Луценко порадив повернути на службу Паскала, оскільки той може бути ефективним у справі щодо вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета. "Це профі, без якого карний розшук багато втратив", – зазначив голова ГПУ.

Теми: МВСлюстрація
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