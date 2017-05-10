Задорожная рассказала о замминистра, который избежал люстрации

Один из руководителей МВД времен президентства Виктора Януковича Василий Паскал сумел с помощью судов не попасть под действие закона об очищении власти.

Об этом в интервью Deutsche Welle рассказала недавно назначенная глава Департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная.

По ее словам, Окружной административный суд Киева постановил, что должность, которую некогда занимал Паскал, не значится в нормах закона об очищении власти, поэтому запрет на нее не распространяется.

"Мы подавали и апелляцию, и кассацию. Однако они были отклонены. Дело закрыто. Фактически же человек, который должен был уйти из органов власти, отстоял свое право оставаться на должности", - с грустью отметила главный люстратор.

При этом, говорит Задорожная, дела чиновников рангом ниже продвигаются в судах более-менее быстро, и есть много примеров, когда суды блокировали возвращение на должности тех служащих, которые опозорили себя.

Василий Паскал

Как известно, с ноября 2011 года Паскал занимал должность заместителя начальника Департамента уголовной милиции МВД, а с января 2012 года - начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины. 19 декабря 2014 года его назначили заместителем министра.

4 ноября 2015 года Кабмин уволил Паскала с должности замглавы МВД, однако 24 ноября он уже был назначен первым заместителем председателя Национальной полиции - начальником уголовной полиции.

Такая смена должностей возмутила активистов, которые борются за очищение власти в Украине. Ведь в СМИ писали, что именно Паскал отвечал за преследование участников студенческого Майдана. Кроме того, его связывают с провокациями, которые происходили под зданием Верховной Рады 31 августа 2015 года. Активисты также заявляли, что Паскал подпадает под люстрацию с запретом занимать должности в органах государственной власти, однако избегает люстрации из-за решения суда.

29 ноября 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Паскал подал рапорт об отставке.

Годом позже, в сентябре 2016-го, генпрокурор Юрий Луценко посоветовал вернуть на службу Паскала, поскольку тот может быть эффективным в деле об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. "Это профи, без которого уголовный розыск много потерял", – отметил глава ГПУ.