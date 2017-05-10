Після снігу синоптики не чекають спеки до середини травня

Найближчий тиждень буде в Україні відносно прохолодним, хоча з 12 травня очікується невеличке потепління.

Про це сказала у коментарі "Українській правді" заступниця начальника відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

З її слів, сніг, який 10 травня кружляв над вулицями Києва, був доволі несподіваним:

"Сніг у нас випав, бо холодне арктичне повітря зайшло на територію України. Тому сьогодні у північних областях пролітав сніг. Це було в диковинку, бо при плюсових значеннях температури, 5-6 градусів тепла, – сніг досить-таки незвичне явище. Сказати, що ми його не очікували, – за таких температур, у принципі, сніг міг падати дощем, але в нас пролітав сніг".

"Основне небезпечне явище, яке було минулої ночі у західних областях, – це заморозки на ґрунті. Цієї ночі вони будуть по всій Україні", – сказала Голеня.

За даними синоптиків, 12-го, 13-го, 14 травня стане трохи тепліше, але будуть дощі, місцями грози й шквали вітру. Тоді нічна температура буде 4-10 градусів тепла, денна температура – 18 градусів, на півдні – до 23 градусів, сказала Голеня.

"Жаркої погоди ми також не очікуємо – така, досить прохолодна, з дощами погода", – уточнила вона.

Наступного тижня очікується приблизно така ж погода:

"Найближчий тиждень спеки ми не очікуємо, буде прохолодна, як для цієї пори, погода" – сказала Голеня.

Коли стане суттєво тепліше, вона спрогнозувати не змогла.

Ще зранку у прогнозах Українського гідрометцентру на середу снігу не було, хоча синоптики попереджали про заморозки на ґрунті у більшості областей України на 11 травня.

Втім, за першу половину дня у Києві, наприклад, рази чотири починав падати дрібний сніг, який навіть не вкрив доріг, бо тривало це лічені хвилини.

У Києві 10 травня падав сніжок

Олена Рощенко, УП