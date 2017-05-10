Прикордонники викрили групу, яка переправляла моряків у Крим

Прикордонники в Одесі та Херсоні виявили злочинну групу, яка протягом двох років незаконно переправляла моряків через закриті пункти пропуску в окупований Крим.

Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

"9 травня, за місцем діяльності вказаної групи осіб, у Одесі та Херсоні, були проведені обшуки. Також були проведені оперативні заходи і за місцем проживання організатора та двох виконавців", - йдеться у повідомленні.

Після обшуків правоохоронці виявили печатки, штампи, кліше, у тому числі російських підприємств, фальшиві перепустки, а також гроші.

За час своєї діяльності злочинна група переправила через закриті пункти пропуску майже 100 жителів Одеської та Херсонської областей.

Зараз вирішують питання щодо повідомлення учасникам організованої групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

За вчинення інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дев’яти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.