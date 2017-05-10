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Пограничники разоблачили группу, которая переправляла моряков в Крым

Среда, 10 мая 2017, 17:03

Пограничники в Одессе и Херсоне обнаружили преступную группу, которая в течение двух лет незаконно переправляла моряков через закрытые пункты пропуска в оккупированный Крым.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"9 мая, по месту деятельности указанной группы лиц, в Одессе и Херсоне, были проведены обыски. Также были проведены оперативные мероприятия и по месту жительства организатора и двух исполнителей", - говорится в сообщении.

После обысков правоохранители обнаружили печати, штампы, клише, в том числе российских предприятий, фальшивые пропуска, а также деньги.

За время своей деятельности преступная группа переправила через закрытые пункты пропуска почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

Сейчас решается вопрос о сообщение участникам организованной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы от семи до девяти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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