Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі розслідують бездіяльність поліції на 9 травня

Середа, 10 травня 2017, 17:22

У Мелітопольській поліції призначили службову перевірку за результатами організації роботи під час масових заходів 9 травня.  

Про це у середу повідомили у прес-службі Нацполіції Запорізької області.

"Керівництвом та співробітниками місцевого відділу поліції було допущено ряд прорахунків із забезпечення законності під час проведення масових заходів до Дня Перемоги.

Так, деякі учасники мітингу використовували сепаратистську символіку - георгіївські стрічки. Дані правопорушення не були зареєстровані місцевою поліцією", - сказано у повідомленні.

"Зважаючи на це, начальником Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олегом Золотоношею було ініційовано проведення службової перевірки щодо організації охорони громадського порядку під час проведення масових заходів до Дня Перемоги у Мелітополі, а також роботи Мелітопольського відділу поліції в цілому", - повідомили в поліції.

Як відомо, у середу глава Національної поліції Сергій Князєв оголосив про відсторонення від своїх обов'язків начальника Мелітопольської поліції Юрія Буланова за порушення допущені під час охорони громадського порядку 9 травня. Тимчасово виконуючим обов’язки призначено Володимира Бондаренка.

Українська правда

Теми: поліція9 травня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
поліція
Поліція передала Нацмузею історії унікальну прикрасу: "чорний археолог" отримав підозру
У Києві сталася бійка зі стріляниною: є поранений
Столичному військкому вручили протокол про корупцію
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: