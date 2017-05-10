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Патрулі ОБСЄ на Донбасі будуть їздити лише по асфальту

Середа, 10 травня 2017, 21:30

Патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ будуть їздити тільки по дорогах з бетонним та асфальтовим покриттям в зв'язку з підривом автомобіля місії 23 квітня.

Про це заявив журналістам перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"Перш за все, інцидент 23 квітня - це не випадковість. Авто нашого патруля наїхало на боєприпас, ймовірно, міну, яка є зброєю невибіркової дії... Наразі ОБСЄ проводить власне розслідування, і воно вже почалося, його здійснює секретаріат ОБСЄ, а не Спеціальна моніторингова місія", - сказав він на прес-конференції, передає російський "Інтерфакс".

За словами Хуга, голова ОБСЄ Себастьян Курц дав секретареві завдання провести зовнішню експертизу.

"Цей експеримент триває, місія продовжить виконувати свій мандат, але з певними обмеженнями. З великою часткою ймовірності ці обмеження будуть діяти доти, поки ми не побачимо, що сторони зробили певні дії. Патрулювання на цьому етапі проводиться тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям. Розглядаються також додаткові заходи, і вони будуть втілені, якщо буде потрібно", - заявив він.

Вранці 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб Луганської області, непідконтрольного Києву, імовірно на міні підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, один співробітник місії загинув, ще двоє отримали поранення.

Теми: ОБСЄ
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