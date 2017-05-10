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Патрули ОБСЕ на Донбассе будут ездить только по асфальту

Среда, 10 мая 2017, 21:30

Патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будут ездить только по дорогам с бетонным и асфальтовым покрытием в связи с подрывом автомобиля миссии 23 апреля.

Об этом заявил журналистам первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Прежде всего, инцидент 23 апреля - это не случайность. Машина нашего патруля наехала на неразорвавшийся боеприпас, по всей видимости, мину, которая является оружием неизбирательного действия... В настоящее время ОБСЕ проводит собственное расследование, и оно уже началось, его проводит секретариат ОБСЕ, а не Специальная мониторинговая миссия", - сказал он на пресс-конференции, передает российский "Интерфакс".

По словам Хуга, председатель ОБСЕ Себастьян Курц возложил на секретаря задачу провести внешнюю экспертизу.

"Этот эксперимент продолжается, миссия продолжит выполнять свой мандат, но с определенными ограничениями. С большой долей вероятности эти ограничения будут действовать до тех пор, пока мы не увидим, что стороны предприняли определенные действия. Патрулирование на данном этапе проводится только на дорогах с бетонным, твердым покрытием. Рассматриваются также дополнительные меры и они будут предприняты, если того потребуют", - заявил он.

Утром 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, неподконтрольном Киеву, предположительно на мине подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, один сотрудник миссии погиб, еще двое получили ранения.

Темы: ОБСЕ
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