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Сенат США потребовал от Флинна все документы о связях с РФ

Четверг, 11 мая 2017, 03:04

Комитет сената США по разведке потребовал от бывшего  советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна передать все документы и записи о связях с РФ.

Об этом пишет The New York Times.

Флинн получил от комитета по разведке требование в виде повестки обязывающей передать всю электронную переписку, записи телефонных разговоров, встреч и финансовых сделок с россиянами.

Такой документ отставному генералу выдали в связи с тем, что добровольно он отказался передать требуемую информацию. Непредставление документов после получения повестки может быть признано неуважением к конгрессу, что, в свою очередь, грозит штрафом или лишением свободы.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке отверг просьбу Флинна предоставить ему иммунитет в обмен на дачу показаний в деле о вмешательстве России в американские выборы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАРосcия
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