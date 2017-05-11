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Поліція видворила з України грузинського "злодія в законі"

Четвер, 11 травня 2017, 03:37

Поліція затримала і видворила за межі України "злодія в законі" Левана Цинцадзе на прізвисько "Коста".

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

У поліції повідомили, що затриманий громадянин республіки Грузія Леван Цинцадзе був "коронований" у 2012 році на території Греції за підтримки впливового "злодія в законі" Важі Біганішвілі на прізвисько "Важа Тбіліський".  

Згідно з даними Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, громадянин  Цинцадзе був заарештований на території Греції за організацію злочинних груп, які причетні до скоєння крадіжок з помешкань громадян.

10 травня, "злодія в законі" примусово видворили за межі України із забороною в’їзду на територію держави строком на три роки.

Теми: криміналполіція
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