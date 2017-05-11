Поліція видворила з України грузинського "злодія в законі"

Поліція затримала і видворила за межі України "злодія в законі" Левана Цинцадзе на прізвисько "Коста".

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

У поліції повідомили, що затриманий громадянин республіки Грузія Леван Цинцадзе був "коронований" у 2012 році на території Греції за підтримки впливового "злодія в законі" Важі Біганішвілі на прізвисько "Важа Тбіліський".

Згідно з даними Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, громадянин Цинцадзе був заарештований на території Греції за організацію злочинних груп, які причетні до скоєння крадіжок з помешкань громадян.

10 травня, "злодія в законі" примусово видворили за межі України із забороною в’їзду на територію держави строком на три роки.