Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция выдворила из Украины грузинского "вора в законе"

Четверг, 11 мая 2017, 03:37

Полиция задержала и выдворила за пределы Украины "вора в законе" Левана Цинцадзе по прозвищу "Коста".

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

В полиции сообщили, что задержанный гражданин республики Грузия Леван Цинцадзе был "коронован" в 2012 году на территории Греции при поддержке влиятельного "вора в законе" Важи Биганишвили по прозвищу "Важа Тбилисский".

Согласно данным Международной организации уголовной полиции Интерпол, гражданин Цинцадзе был арестован на территории Греции за организацию преступных групп, причастных к совершению краж из квартир граждан.

10 мая, "вора в законе" принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда на территорию государства сроком на три года.

Темы: криминалполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
криминал
Киевлянку обвиняют в жестоком обращении с собакой: зоозащитники подадут в полицию
В Киеве вынесли приговор мужчине, который в течение трех лет насиловал дочерей своей сожительницы
В Одесской области браконьеры убили краснокнижную белугу весом 124 кг
Последние новости
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
Все новости...
Реклама: