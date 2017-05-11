Полиция выдворила из Украины грузинского "вора в законе"

Полиция задержала и выдворила за пределы Украины "вора в законе" Левана Цинцадзе по прозвищу "Коста".

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

В полиции сообщили, что задержанный гражданин республики Грузия Леван Цинцадзе был "коронован" в 2012 году на территории Греции при поддержке влиятельного "вора в законе" Важи Биганишвили по прозвищу "Важа Тбилисский".

Согласно данным Международной организации уголовной полиции Интерпол, гражданин Цинцадзе был арестован на территории Греции за организацию преступных групп, причастных к совершению краж из квартир граждан.

10 мая, "вора в законе" принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда на территорию государства сроком на три года.