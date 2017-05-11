АТО: 37 обстрілів, поранено одного бійця ЗСУ
За минулу добу, 10 травня, зафіксовано 37 обстрілів позицій Збройних Сил України, поранення отримав один український військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Приморському напрямку позиції морських піхотинців у районі Широкиного ворог обстрілював з переносних реактивних систем "Град-П", мінометів калібру 82 мм, озброєння танку, БМП, БТР, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Красногорівку бойовики накрили вогнем мінометів калібру 82 мм.
По опорних пунктах ЗСУ поблизу Водяного стріляли з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В районі Гнутового обстріли велись з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя та Новоселівки Другої противник вів вогонь з кулеметів великих калібрів та гранатометів.
На Донецькому напрямку опорні пункти сил АТО поблизу шахти "Бутівка" зазнали обстрілу
з 120-мм мінометів.
Зайцеве обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
По захисниках Авдіївки бойовики також застосували 82-мм міномети та кулемети великих калібрів.
Новгородське обстрілювали з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під Кам`янкою противник бив з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів.
Опорні пункти ЗСУ поблизу Троїцького обстрілювали з озброєння БМП, а позиції в районі населеного пункту Піски з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм та протитанкових гранатометів російсько-терористичні підрозділи били по захисниках Новоолександрівки.
По оборонцях Валуйського та Новозванівки бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.
Проти захисників Кримського терористи застосували автоматичні гранатомети.
Як повідомляє штаб АТО, в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення про адекватне відкриття вогню у відповідь.