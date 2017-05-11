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АТО: 37 обстрелов, ранен один боец ВСУ

Четверг, 11 мая 2017, 07:41

За прошедшие сутки, 10 мая, зафиксировано 37 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении позиции морских пехотинцев в районе Широкиного враг обстреливал из переносных реактивных систем "Град-П", минометов калибра 82 мм, вооружения танка, БМП, БТР, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Красногоровку боевики накрыли огнем минометов калибра 82 мм.

По опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного стреляли из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Гнутового обстрелы велись из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя и Новоселовки Второй противник вел огонь из пулеметов больших калибров и гранатометов.

На Донецком направлении опорные пункты сил АТО вблизи шахты "Бутовка" подверглись обстрелу

из 120-мм минометов.

Зайцево обстреливали из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По защитникам Авдеевки боевики также применили 82-мм минометы и пулеметы крупных калибров.

Новгородское обстреливали из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под Каменкой противник бил из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.

Опорные пункты ВСУ вблизи Троицкого обстреливали из вооружения БМП, а позиции в районе населенного пункта Пески из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов российско-террористические подразделения били по защитникам Новоалександровки.

По защитникам Валуйского и Новозвановки боевики вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

Против защитников Крымского террористы применили автоматические гранатометы.

Как сообщает штаб АТО, в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение про адекватное открытие огня в ответ.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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