Кабмін змінив адміністратора порталу публічних фінансів
Четвер, 11 травня 2017, 08:31
Кабінет міністрів уповноважив державну установу "Відкриті публічні фінанси" адмініструвати єдиний веб-портал використання публічних фінансів.
Про це сказано в розпорядженні уряду №293 від 26 квітня, передають "Українські новини".
Установа "Відкриті публічні фінанси" належить до сфери управління Міністерства фінансів.
До цього функцію адміністратора виконувало державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп'ютерних технологій".
Раніше повідомлялося, що Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну планує витратити 820 тисяч гривень на послуги із захисту єдиного урядового веб-порталу від DDoS-атак в 2017 році.