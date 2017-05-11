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Кабмін змінив адміністратора порталу публічних фінансів

Четвер, 11 травня 2017, 08:31

Кабінет міністрів уповноважив державну установу "Відкриті публічні фінанси" адмініструвати єдиний веб-портал використання публічних фінансів.

Про це сказано в розпорядженні уряду №293 від 26 квітня, передають "Українські новини".

Установа "Відкриті публічні фінанси" належить до сфери управління Міністерства фінансів.

До цього функцію адміністратора виконувало державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп'ютерних технологій".

Раніше повідомлялося, що Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну планує витратити 820 тисяч гривень на послуги із захисту єдиного урядового веб-порталу від DDoS-атак в 2017 році.

Теми: Кабінет міністрів
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